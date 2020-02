Governo: Satta (Upc), ‘da M5S e Iv guerra di potere’

17 Febbraio 2020 07:00

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – ‘Abbiamo bisogno di rafforzare le politiche per il lavoro, per le famiglie, invece che ogni giorno martellare il governo. Anche Bonafede però non faccia barricate”. Lo afferma il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta.

‘Iv e M5S stanno facendo una guerra solo per motivi di potere. Il Paese non ha bisogno di questo”, conclude Satta.

