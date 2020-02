Governo: Renzi, ‘rilancio se prende qualche idea di Italia viva’**

21 Febbraio 2020 21:27

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Ci sono dei problemi veri: la politica, non il populismo, è risolvere questi problemi. Se il governo vuole i voti di Italia viva deve prendere almeno qualche idea di Italia viva e secondo me c’è spazio per poter rilanciare su questi temi”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro.

Valuta questo articolo