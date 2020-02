Alta tensione nel Governo, Renzi: “Italia Viva non lascia il Governo, se ci vogliono cacciare ce lo dicano”

7 Febbraio 2020 12:25

Alta tensione nel Governo, Renzi: “un appoggio esterno significherebbe che dovremmo far dimettere i nostri ministri, se ci vogliono cacciare ce lo dicano”

“Un appoggio esterno significherebbe che dovremmo far dimettere i nostri ministri: Bellanova è la numero uno sull’agricoltura, Bonetti sta lavorando bene, il sottosegretario Scalfarotto è l’unico che capisce di export. Noi non vogliamo lasciare. Poi se il presidente del Consiglio vuole che lasciamo, ci mettiamo un quarto d’ora”. E’ quanto afferma Matteo Renzi. “Siamo una forza riformista, non cediamo al populismo nella giustizia. Non ce ne andiamo ma se ci vogliono cacciare, ce lo dicano”, conclude Renzi.

