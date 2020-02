Governo: Gentiloni, ‘con polemiche diminuisce spinta propulsiva’

20 Febbraio 2020 09:10

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Con una polemica al giorno il governo diminuisce la sua spinta propulsiva. L’Italia ha tantissime cose da fare e pochissimo tempo da perdere in polemiche inutili. L’Europa ci chiede stabilità di governo e questa non mi pare in discussione”. Lo ha affermato il commissario agli Affari europei, Paolo Gentiloni, intervenendo a ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

