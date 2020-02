Governo: Gelmini, ‘dopo allarme Visco maggioranza dia risposte a paese’

8 Febbraio 2020 15:50

Roma, 8 feb. (Adnkronos) – “Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, lancia l’allarme. Sulle stime sul Pil italiano ‘gravano rilevanti rischi al ribasso’, e l’impatto del Coronavisrus sulla nostra economia è ancora difficile da stimare. Ma è all’esecutivo giallorosso che il governatore di Bankitalia si rivolge con fermezza: ‘occorre dare piena attuazione al programma di investimenti pubblici del governo’ e ‘fondare gli interventi in materia di tassazione su una visione complessiva del sistema tributario’. Bisogna, inoltre, ‘ridurre l’incertezza, anche normativa, che frena gli investimenti privati’. I partiti che sostengono il Conte bis hanno l’obbligo di dare risposte immediate al Paese”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.

“L’immobilismo di questi mesi -aggiunge- non è più accettabile. Altro che ‘Agenda 2023’ e ‘cronoprogramma’, a Palazzo Chigi sono impantanati e non c’è una reale strategia per far ripartire crescita e sviluppo”.

