27 Febbraio 2020 13:01

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “La malattia del palazzo. Salvini e la Lega ci riprovano. Complice il Coronavirus, ripropongono sottobanco governissimi di ogni tipo”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

‘Chiariamo, non c’è bisogno di alcuna ammucchiata per fronteggiare un virus influenzale. C’è bisogno solo che ciascuno in questo Paese – conclude Fratoianni – faccia il proprio dovere, a tutti i livelli.”

