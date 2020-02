5 Febbraio 2020 19:26

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – Domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle 9.40 visiterà l’unità mobile contro il bullismo e interverrà alla presentazione della campagna nazionale del Moige (Movimento Italiano Genitori) “Giovani Ambasciatori contro Bullismo e Cyber Risk, in giro per l’Italia”, alla Galleria Sordi, Sala Polifunzionale. Alle ore 15 sarà al Senato per il Question time. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

