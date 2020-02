Governo: D’Incà, ‘importante chiarimento, spunti Renzi da approfondire’

21 Febbraio 2020 17:10

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Ci sono spunti e idee avanzate da Renzi sui quali, secondo me, si può fare un approfondimento come su quella dei 100 commissari per i cantieri più importanti d’Italia. Sono convinto che dal confronto può nascere sintesi di idee utili per il Paese”. Lo ha detto il ministro Federico D’Incà a Radio Anch’io.

“I giornali scrivono di momenti di tensione. Guardando a cronologia eventi, in intervento in Senato di Matteo Renzi ho trovato apertura e senso di responsabilità. Si sentiva in pieno rappresentato da Conte. Da qui nasce incontro della prossima settimana” e, aggiunge, “credo sia importante il chiarimento tra Renzi e Conte. Occorre confrontarsi sul futuro del Paese. Renzi ha ragione quando dice che affronteremo delle difficoltà a livello mondiale e ancora di più occorre essere uniti e stabili”.

“Cedo che dopo chiarimento ripartiremo con molta più energia per portare avanti i punti del programma per il Paese che anche Italia Viva ha partecipato a stilare”.

Valuta questo articolo