6 Febbraio 2020 20:56

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Domani il premier Giuseppe Conte vedrà a Palazzo Chigi, alle 15, il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Alle ore 16 in agenda il Tavolo istituzionale sul Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per la Città Metropolitana di Cagliari e per la Provincia del Sud Sardegna. Infine alle 19 è previsto il suo intervento al convegno ‘Un nuovo bilancio europeo all’altezza delle sfide’, alla Sala Tempio di Adriano in Piazza di Pietra.

