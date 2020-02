Governo: Carrara (FI), ‘cura da cavallo? Problema è il fantino’

19 Febbraio 2020 15:30

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Il premier Conte preannuncia una cura da cavallo per il Paese, ma siamo sicuri che il problema non sia il fantino? Ci sono ministeri chiave, come quello dello sviluppo economico, affidati sin dal governo Conte 1 ad una forza politica che persegue la decrescita. E’ una contraddizione insanabile”. Lo afferma Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia.

“O si sta dalla parte dello sviluppo, e quindi di chi produce e lavora, o si sta dalla parte dell’assistenzialismo e quindi del reddito di cittadinanza. Non vorremmo che questa ‘cura da cavallo’ del premier – prosegue l’esponente azzurro – consista in nuove tasse che bloccherebbero definitivamente ogni possibilità di ripresa economica”.

