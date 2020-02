Governo: Bernini, ‘è alla schizofrenia politica’

6 Febbraio 2020 22:58

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “L’abisso politico in cui è precipitato il governo sembra non avere fondo: ad aggravare divisioni, caos e paralisi su tutti i problemi del Paese, rinviati e irrisolti, ci mancava il ministro degli Esteri che chiama a raccolta la piazza per protestare contro la ‘restaurazione’ messa in atto dal governo di cui fa parte. Ormai siamo alla schizofrenia politica, ed è paradossale leggere retroscena secondo cui il Quirinale non avallerebbe, dopo questo governo, soluzioni pasticciate e poco trasparenti. Difficile ipotizzare infatti maggioranze più pasticciate e meno trasparenti di quella attuale”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

