Drammatico incidente a Messina, giovane precipita in un tombino in via dei Mille: è grave

18 Febbraio 2020 17:16

Messina: giovane precipita in un tombino, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico

Drammatico incidente questo pomeriggio in pieno centro a Messina. Un giovane che percorreva a piedi la via dei Mille è precipitato all’interno di un tombino a seguito del cedimento della grata. L’incidente è avvenuto tra la via dei Mille e la via Santa Cecilia intorno alle 15. Secondo quanto si apprende, il giovane al momento dell’arrivo dei soccorsi era privo di conoscenza. Il ragazzo ha fatto un volo di svariati metri ed è stato estratto dalla botola dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118 accorso sul posto. Al momento si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina.

