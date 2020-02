Giorno del ricordo, Messina commemora le vittime delle foibe: come cambia la viabilità in città

10 Febbraio 2020 10:13

Stamattina a Messina la cerimonia commemorativa in Piazza dei Martiri dei Foibe, la viabilità

Oggi, lunedì 10, alle ore 9.30, in piazza dei Martiri delle Foibe, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Enzo Caruso, sarà celebrato il “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. La cerimonia commemorativa, che prevede la deposizione di una corona d’alloro, è organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Congiunti e Deportati in Jugoslavia (A.N.C.D.J.), rappresentativa dei Martiri delle Foibe ed esuli Istria, Fiume e Dalmazia, che promuove ogni anno un momento di commemorazione alla piazza dei Martiri delle Foibe, così intitolata dal 2008 su proposta del Comitato 10 Febbraio e del quinto quartiere. Con la legge 30 marzo 2004 n.92, la Repubblica Italiana ha riconosciuto la giornata del 10 febbraio di ogni anno, quale “Giorno del ricordo”, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, della più complessa vicenda del confine orientale. Con tale ricorrenza si intende favorire ogni iniziativa volta a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, evidenziandone il contributo negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica e altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero. Per consentire lo svolgimento della cerimonia, sino alle 12 di oggi, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della via Istria, tra le vie Pola e delle Concerie; in via Pola ed in via delle Concerie, per un tratto di 20 metri a sud dell’intersezione con via Istria.

