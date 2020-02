Giornata internazionale della guida turistica: visite guidate nello splendido borgo di Roccavaldina

21 Febbraio 2020 19:31

Domenica 1 marzo le guide dell’associazione “Guide Turistiche Eolie Messina Taormina” offriranno gratuitamente una serie di visite guidate nello splendido borgo di Roccavaldina

In occasione dell’Edizione 2020 della Giornata Internazionale della Guida Turistica (istituita dalla World Federation of Tourist Guide Associations e promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche), l’associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina aderisce alla manifestazione dedicando una giornata alla promozione del turismo locale.

Ogni anno il 21 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Guida Turistica con il coinvolgimento di tutte le Associazioni di guide turistiche, con lo scopo di focalizzare l’attenzione su una professione che prevede una conoscenza multidisciplinare approfondita spesso poco valutata, ma estremamente importante per la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale e artistico del nostro. Poichè nel 2020 il 21 febbraio cade in data infrasettimanale, gli organizzatori hanno deciso di posticipare la manifestazione il fine settimana successivo al Carnevale, ovvero nel weekend del 1 marzo.

Roccavaldina è stata scelta come meta in quanto splendido borgo, sede di un Museo Farmacia che custodisce un corredo di vasi in maiolica unico al mondo, 238 pezzi datati 1580 di produzione urbinate, opera del maestro Antonio Patanazzi e della sua bottega. I locali storici della farmacia, usati dagli speziali di Roccavaldina sin dal 1626, dopo essere stati chiusi dal 2017 per un restauro ad opera della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Messina vengono finalmente aperti al pubblico in questi giorni. I visitatori della Giornata Internazionale della Guida Turistica saranno tra i primi a poter ammirare la collezione nella sede originaria.

Grazie alla concessione del Comune di Roccavaldina i partecipanti potranno usufruire dell’entrata gratuita nella farmacia cinquecentesca, capolavoro assoluto della ceramica rinascimentale, attorno al quale ha ruotato per secoli la vita della comunità roccese. La farmacia è protagonista di una storia affascinante e le guide turistiche descriveranno i preziosi manufatti d’arte.

Il tour proposto permetterà di ammirare la collezione di maioliche nella sede storica della farmacia, dove da poco i vasi sono stati ricollocati dopo un lungo restauro, domenica 1 marzo dalle ore 10 alle 13.

