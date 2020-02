Gioia Tauro: il Duo Pianistico Aurelio e Paolo Pollice al Musica Insieme Festival 2020

8 Febbraio 2020 17:24

Gioia Tauro: si terrà domenica 16 febbraio l’attesissimo concerto del Duo Pianistico Aurelio e Paolo Pollice

Si terrà domenica 16 febbraio l’attesissimo concerto del Duo Pianistico Aurelio e Paolo Pollice. L’evento, inserito nel cartellone del Musica Insieme Festival 2020 organizzato da AMA Calabria in collaborazione con Musica Insieme – Associazione Culturale Musicale Giovanile della Piana e l’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro (RC), si terrà alle h 19,00 presso Palazzo Baldari di Gioia Tauro. “In questi anni – parla Ferruccio Messinese, fra gli ideatori del Festival e da sempre impegnato nella cura relativa all’allestimento del cartellone – abbiamo cercato di realizzare delle stagioni concertistiche che avessero un taglio eterogeneo. Infatti, nel corso delle varie edizioni del Festival, abbiamo avuto il piacere di avere con noi l’Orchestra Siciliana di Clarinetti, Accordi Disaccordi, Orchestra da Camera e di Fiati del Conservatorio di Vibo Valentia, Calabria’s Accordion Quintet, Filagramma Jazz 6et, Café Chantant 4et e numerosi altri artisti. Anche quest’anno, soddisfatti dei risultati ottenuti, abbiamo pensato di mantenere questa linea. Aurelio e Paolo Pollice, diplomati in pianoforte rispettivamente presso i Conservatori Santa Cecilia di Roma e Giuseppe Verdi di Milano allievi di Sergio Perticaroli e Antonio Ballista, hanno arricchito la loro formazione musicali con Vincenzo Vitale, Nunzio Montanari, Massimo Bertucci e Sergio Fiorentino. Dopo aver vinto, singolarmente, numerosi concorsi pianistici nazionali hanno iniziato un’intensa attività concertistica che li ha portati a suonare oltre che in Italia, in Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Israele, USA e in Messico. Hanno eseguito numerosi concerti per pianoforte a quattro mani e due pianoforti e orchestra con celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca ecc. e registrato per Radio France, Radio Vaticana, RAI Radio tre, e Radio Clásica de Radio Nacional de España. Aurelio si è esibito come solista con l’Orchestra Filarmonica di Volgograd, l’Orchestra Sinfonica di Saratov, l’Orchestra da Camera di Kaunas e collaborato e inciso con Arturo Bonucci un CD contenente l’integrale delle opere per violoncello e pianoforte di Cilea, Longo Serrao. Paolo è stato solista con l’Orchestra da camera di Bruxelles, l’orchestra da camera The Seasons di Mosca, la Latvian Philharmonic Orchestra, le Orchestre Filarmoniche di Bacau e Rimiciu Valsea e quelle Sinfoniche di Bucarest e Burgas. Sono entrambi docenti di pianoforte principale presso il Conservatorio di Vibo Valentia. Nel corso della serata saranno diversi i brani eseguiti: Franz Liszt, Poema sinfonico Les Preludes; Gioacchino Rossini, dal Barbiere di Siviglia Ouverture e “Largo al factotum della città”; Giuseppe Verdi, dal Nabucco Ouverture e “Va pensiero”; Ottorino Respighi, Poema sinfonico Pini di Roma.

