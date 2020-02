Gigi D’Alessio in concerto a Catania: uno spettacolo dedicato ai fan che potranno decidere la scaletta

19 Febbraio 2020 17:40

Gigi D’Alessio in concerto a Catania, con “Noi due tour 2020-A gentile richiesta”

Doppia data per Gigi D’Alessio al Teatro Metropolitan di Catania: venerdì 24 e sabato 25 aprile (ore 21), con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Il cantautore napoletano torna davanti al suo pubblico con una grande novità per il “Noi due tour 2020 – A gentile richiesta”, la nuova tournée in partenza a marzo. Super ospite sul palco del Festival di Sanremo 2020, reduce dal successo televisivo con Vanessa Incontrada di “20 anni che siamo italiani” su Rai 1 e dai sold-out dello spettacolo con Nino D’Angelo “Figli di un Re minore”, Gigi torna nella dimensione più intima dei teatri per regalare ai suoi fan uno spettacolo unico, in cui i protagonisti sono gli spettatori: saranno proprio loro infatti, insieme a D’Alessio, a creare la scaletta del concerto in tempo reale.

Ad ogni concerto, sulle poltrone del teatro il pubblico troverà un elenco di ben 100 titoli di Gigi: dai brani storici come “Non mollare mai, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a quelli dell’ultimo disco “Noi due” come “L’ammore, “Quanto amore si dà”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora. Grazie ad un sistema di estrazione legato al numero del posto i fortunati sorteggiati potranno richiedere la loro canzone preferita tra quelle nella lista.

Come un vero e proprio juke-box, D’Alessio e la sua band saranno pronti ad accontentare qualsiasi richiesta, rendendo il concerto diverso ogni volta, con una scaletta scelta “a gentile richiesta” dalla platea. Ad affiancare Gigi sul palco ci saranno Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

I biglietti sono disponibili online su ticketone e nei punti vendita abituali.

