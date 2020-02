Giarre si veste di fascino e magia, al via il “Carnival show” [FOTO]

21 Febbraio 2020 11:55

Al via a Giarre il Carnival show targato ArchiDrama. Doppio evento sabato 22 e domenica 23 febbraio in Piazza Duomo

C’è grande attesa a Giarre per il ‘Carnival show‘, manifestazione carnascialesca che si aprirà domani nella centralissima Piazza Duomo, promossa dall’associazione culturale ‘ArchiDrama‘, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana ed in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Giarre.

Nel primo appuntamento, in programma domani sera, sabato 22 febbraio, alle ore 19, previste le esibizioni della Compagnia Batarnù, specializzata in spettacoli di strada e di fuoco, e di Marco Ape, artista giarrese che proporrà al pubblico ‘Il secondo elemento’, variegato spettacolo che spazia dalla danza con l’utilizzo del fuoco alla manipolazione delle fiamme attraverso numeri di fachirismo e mangiafuoco, per finire con un esplosivo finale di sputa fuoco “acrobatico”. Un evento pensato per adolescenti e famiglie.

Si tornerà in Piazza Duomo anche domenica 23 febbraio alle ore 11 con funamboli, giocolieri e trampolieri. Ad andare in scena l’esilarante spettacolo, dedicato ai bambini ed alle famiglie, ‘Il Circo Equilibrato’ della Compagnia Joculares.

Esibizioni tecniche e virtuosismi di alto livello, come verticalismo, scala libera, funambolismo su corda molle e contact, si alterneranno ad esilaranti e coinvolgenti gags comiche ed a momenti di improvvisazione con il pubblico. A fare da apripista sarà il trampoliere Filippo Velardita che, con i suoi numeri di giocoleria, intratterrà i piccoli spettatori. Uno spettacolo in cui le esperienze del circo, del teatro tradizionale e del teatro di strada si integrano e danno vita ad una performance ricca e di qualità. Entrambi gli eventi sono aperti gratuitamente al pubblico.

“Abbiamo voluto offrire due proposte di spettacolo differenti, volutamente dedicate a target anagrafici diversi – dichiara Alfio Zappalà, presidente di ArchiDrama – variando così l’offerta e promuovendo la diffusione di modi differenti di fare teatro, che nella fattispecie riguardano appunto il teatro circense ed il teatro di strada”.

