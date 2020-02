Messina, tanto rumore per nulla: salta il concerto di Gianni Celeste al Palacultura

19 Febbraio 2020 12:37

Salta il concerto di Gianni Celeste in programma al Palalcultura di Messina

Tanto rumore per nulla: il concerto di Gianni Celeste in programma al Palcultura di Messina non si farà. È stato lo stesso cantante neomelodico ad annunciarlo sui social, senza spiegarne le motivazioni. La notizia del concerto al Palacultura aveva sollevato un polverone di polemiche, sia per la location ritenuta inappropriata ad ospitare un concerto neomelodico, sia per la notizia diffusa dagli organizzatori del biglietto incluso di panino e bibita. La data del 28 febbraio nella città dello Stretto è stata annullata e spostata ad Aci Catena, chi ha acquistato il biglietto per Messina potrà richiedere il rimborso.

Valuta questo articolo