Gemelle Scarpari sempre più internazionali: presentato il nuovo singolo con il cantante cubano Roberto Kel Torres [INTERVISTA E FOTO]

8 Febbraio 2020 17:35

Chiara e Martina Scarpari non escludono Sanremo tra i prossimi obiettivi futuri e, come promette Natale Princi, le idee non mancano

Ce le ricordavamo poco più che bambine, quando da Varapodio erano approdate a “Ti lascio una canzone“, programma canoro di Raiuno presentato da Antonella Clerici. Oggi Chiara e Martina Scarpari hanno 19 anni, studiano Farmacia all’università e proseguono nel loro percorso di canto, musica e studio, iniziato quasi per caso diversi anni fa e uscito nettamente non solo dai confini della Calabria, ma dell’Italia. A partire da un festival di Delianuova, durante il quale sono state ‘scoperte’ dall’imprenditore Natale Princi che in loro ha creduto fin dall’inizio, Chiara e Martina hanno affrontato con successo numerose sfide, che sono costate loro non poca fatica.

Da poco le gemelle hanno dato il via ad una collaborazione con il cantante cubano Roberto Kel Torres, con il quale si sono esibite da poco al teatro Cilea di Reggio Calabria durante il Memorial Mino Reitano, ma ancora prima in diversi contesti internazionali e insieme al quale saranno prossimamente in tour in Crimea, Russia, Kazakistan e Italia. Con Roberto, inoltre, hanno appena fatto un nuovo singolo dal titolo “Solo tu“, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Gioia Tauro, nella scuola di musica del maestro Christian Cosentino, che ha sapientemente condotto le ragazze lungo il loro percorso musicale, riscoprendone di volta in volta le doti e le capacità musicali. “Le loro voci sono nella fase migliore, sono perfette insieme – ha spiegato il maestro –. Sono mature e la sperimentazione si fa ora più intensa e apre la strada a molte possibilità. “.

Chiara e Martina non escludono Sanremo tra i prossimi obiettivi futuri e, come promette Natale Princi, le idee non mancano. Ne sentiremo dunque parlare nuovamente molto preso, ma intanto noi le abbiamo intervistate in un’occasione importante come quella annunciata questa mattina, che ne celebra i successi e le vittorie personali:

