Messina, la spiaggia di Galati Marina è inaccessibile. Interdonato: “Aprire varchi nel litorale”

4 Febbraio 2020 17:06

Messina: i consiglieri di Sicilia Futura chiedono l’apertura dei varchi nel litorale di Galati Marina, già in passato ostruito da massi frangiflutti

I consiglieri di Sicilia Futura chiedono l’apertura dei varchi nel litorale di Galati Marina in vista della stagione estiva. “A seguito dello stato di emergenza inerente le coste messinesi, con particolare riferimento al tratto di costa prospiciente il litorale di Galati Marina, ove attualmente sono in corso interventi volti a alla protezione costiera e al ripascimento della spiaggia – ha precisato il vicepresidente del Consiglio Comunale Interdonato – oltre a mettere in sicurezza l’abitato circostante è necessario pensare in tempo a quanto può essere fatto per rendere fruibile dai villeggianti, nella stagione estiva, la rinomata spiaggia della costiera jonica”.

Il cronoprogramma dei lavori prevede infatti un nuovo intervento di riforitura massi, in anticipo rispetto ai venti di scirocco che si sviluppano con particolare intensità nei mesi di marzo ed aprile, ed il gruppo consiliare di Sicilia Futura chiede a tal proposito di valutare, nelle more della realizzazione dei “pennelli” in acqua (a protezione della costa dei villaggi di S.Margherita e Galati marina) l’apertura di alcuni varchi nella costituenda barriera, che garantiscano il naturale afflusso turistico senza compromettere l’economia del villaggio nel periodo balneare.

