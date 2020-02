Fracchiolla (dirigente Lecco): “lotta promozione? Io dico Reggina 60% e Bari 40%”

24 Febbraio 2020 15:58

Il dirigente del Lecco, Domenico Fracchiolla, ha dato le sue percentuali sulla lotta al primo posto nel Girone C tra Reggina e Bari

Il pareggio con la Cavese ha rallentato la rincorsa del Bari nei confronti della Reggina. I galletti hanno così visto aumentare ad otto punti il distacco dagli amaranto, si fa adesso veramente dura raggiungere la vetta. Domenico Fracchiolla (dirigente del Lecco, ex Bari) però invita i rossoblu a non demordere. In un’intervista rilasciata alle frequenze sulle RadioBari, ricorda che gli uomini di Toscano sono adesso impegnati in due gare complicate contro Catanzaro e Monopoli, quindi il distacco può diminuire: “il Bari deve stare sul pezzo, le pressioni fanno parte del calcio. Credo che il gap sia quello accumulato all’inizio. Percentuali per il primo posto? 60 per cento Reggina, 40 Bari. Penso che questa settimana sia determinante – conclude Fracchiolla – poi mancheranno nove partite. Se dovesse rimanere questa distanza diventerà più difficile”.

Valuta questo articolo