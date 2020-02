Forza Italia, Berlusconi “allarga” il Coordinamento Nazionale: entra Jole Santelli, diventano 5 i componenti [DETTAGLI]

24 Febbraio 2020 15:49

La neo governatrice della Calabria Jole Santelli entra a far parte del Coordinamento nazionale di Forza Italia, il massimo organismo direttivo del partito guidato da Silvio Berlusconi, che ora passa da 4 a cinque componenti. Il debutto di Santelli (in rappresentanza del Sud) oggi, in occasione della riunione del coordinamento nazionale ad Arcore per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. Allo stato fanno parte del Coordinamento nazionale, oltre a Santelli, il vicepresidente di Fi, Antonio Tajani, i capigruppo Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini, Sestino Giacomoni. L’organismo fu istituito dal leader azzurro nell’agosto scorso nel pieno della polemica con Giovanni Toti, allora coordinatore nazionale di Fi, insieme a Mara Carfagna. Destò sorpresa la mancanza di Toti, che poi lasciò il partito per fondare un nuovo movimento, ‘Cambiamo’. Mentre Carfagna, che era stata inserita nell’organico del Coordinamento nazionale non accettò l’incarico motivandolo così: ”Non farò parte di un comitato liquidatore di Fi”. Oggi, è arrivata la nomina di Santelli.

