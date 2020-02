Fisco: Crippa, ‘riunione molto proficua, mentre c’è chi fa polemica noi al lavoro’ (2)

14 Febbraio 2020 22:05

(Adnkronos) – La sburocratizzazione, spiega, “è anche un importante volano per la crescita del tessuto economico del Belpaese. Ma occorrono tempi certi per le imprese e risposte nette e chiare. Il silenzio assenso non aiuta a dare questi riscontri in tempi accettabili. Green economy ed economia circolare è un altro tema importante sul quale abbiamo discusso e ci siamo confrontati in modo molto positivo. Riteniamo che vadano accelerate le procedure in ambito di energia e, più in generale, in ambito ambientale”.

“Abbiamo anche discusso di come ridurre le tasse per i lavoratori autonomi e i professionisti. Questi incontri sono fondamentali perché stiamo lavorando e contribuendo ai temi che saranno prioritari, per l’azione di Governo e del Parlamento, fino al termine della legislatura”, conclude Crippa.

