“Finali Invernali di Nuoto”: numerosi successi per l’Andrea Maria di Reggio Calabria

18 Febbraio 2020 22:40

“Finali Invernali di Nuoto” a Catanzaro: la Società di Reggio Calabria ha fatto letteralmente incetta dei titoli

Domenica 16 Febbraio, presso la Piscina Poligiovino di Catanzaro, si sono disputate le “Finali Invernali di Nuoto” targate ASI. Alla manifestazione hanno partecipato 11 Società provenienti da tutta la Calabria con 380 Atleti in totale. L’Andrea Maria Pentimele era presente con 65 Atleti selezionati dalla Scuola Nuoto Baby, Juniores e Adulti. In palio c’erano ben 5 titoli: Campioni d’Inverno Esordienti, Categoria, Master, Assoluti e il II Trofeo Propaganda. La Società di Pentimele ha fatto letteralmente incetta dei Titoli, conquistando il 1° posto per le classifiche Categoria, Master e Assoluti, il 3° posto per il “II Trofeo Propaganda” e il 4° posto per la classifica Esordienti, a un passo dal podio. Eccellenti risultati nel Campionato ASI quindi per l’Andrea Maria che ha dimostrato una crescita costante negli anni. Sarebbe opportuno nominare tutti gli Atleti che nella sola giornata di Domenica hanno conquistato ben 117 medaglie, di cui 55 Ori, 27 Argenti e 35 Bronzi, ma è impossibile visti i numeri. Tutti i nostri Atleti hanno espresso i migliori valori dello Sport – dichiara il capo allenatore Emon Ferruggiara – motivazione, aggregazione, sana competizione, costanza, determinazione e, non ultimo, tanto, tanto entusiasmo, benzina essenziale per affrontare difficoltà, vittorie e sconfitte sempre con il sorriso. Un menzione va fatta anche alle 2 allenatrici Simona Merenda e Simona Nesci che svezzano e accompagnano ormai da di versi anni i piccoli nuotatori. Una rinata realtà si è quindi fatta di nuovo spazio nel panorama del Nuoto Reggino e Calabrese, i risultati ci sono e nuovi traguardi e obiettivi sono in cantiere. L’appuntamento è quindi per il 22/23 Febbraio per i Campionati FIN Esordienti e il 22 Marzo per la 1^ Tappa del Campionato di Primavera ASI.

