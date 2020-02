“Faraglioni e Tempeste”, l’inedita storia di Scilla tra terremoti e mareggiate: Venerdì 21 Febbraio la presentazione del libro di Enrico Pescatore

14 Febbraio 2020 13:38

Appuntamento da non perdere alla libreria Laruffa Editore di via Aschenez: presentazione del libro “Faraglioni e tempeste”

Venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 18:00 presso la libreria Laruffa Editore di via Aschenez a Reggio Calabria sarà presentato il libro “Faraglioni e tempeste” di Enrico Pescatore. Si tratta della storia inedita di Scilla ‘tra terremoti e mareggiate’. Un interessante appuntamento da non perdere durante il quale interverranno, oltre all’autore, anche Daniele Castrizio, docente universitario e storico reggino, e Giuseppe Florio, editore. A moderare l’incontro il direttore di StrettoWeb e di MeteoWeb, Peppe Caridi. Al termine della presentazione si potranno acquistare copie autografate del libro ad un prezzo ‘speciale’ per l’occasione.

