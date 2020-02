Exor: tratta in esclusiva con Covéa, titolo vola in borsa

10 Febbraio 2020 15:56

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Bocche cucite in Francia sulla trattativa in esclusiva in corso tra Exor e Covéa. Il gruppo assicurativo francese, guidato dal presidente e Ceo di Covéa, Thierry Derez, conferma l’avvio di una negoziazione in esclusiva per rilevare la società di riassicurazione PartnerRe ma non aggiunge altri dettagli. “Confermiamo di essere in trattativa in esclusiva con Exor. Non abbiamo altri commenti da fare”, spiega all’Adnkronos un portavoce di Covéa che non si sbilancia sui tempi della trattativa. Discussioni, che secondo il quotidiano economico francese ‘Les Echos’, “potrebbero durare per 2-3 settimane”. Intanto, dopo l’annuncio di ieri dell’avvio della trattativa, il titolo Exor guadagna in borsa il 4,81% a 73,62 euro.

Covéa – il gruppo di mutua assicurazione, leader sul mercato francese e che raggruppa Gmf, Maaf e Mma – circa un anno e mezzo fa aveva cercato senza successo di acquistare la società transalpina di riassicurazione Scor. Ora ci riprova e sarebbe pronto a mettere sul tavolo per PartnerRe circa 9 miliardi di dollari (circa 8,2 mld di euro), sostanzialmente quello che aveva proposto per rilevare Scor (che nel 2018 aveva un fatturato di circa 16 miliardi di euro). PartnerRe era stata acquistata, per 6,7 mld di dollari, dalla holding della famiglia Agnelli nel 2016.

E’ già da tempo che Covéa, 27 mila dipendenti e circa 11 milioni di assicurati che generano premi per oltre 17 mld di euro, guarda con interesse al settore della riassicurazione forte anche della sua grande disponibilità in liquidità che supera i 10 miliardi di euro. Con l’eventuale acquisizione di PartnerRe, Covéa potrebbe diventare la terza società assicurativa a livello mondiale.

