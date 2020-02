Ex Reggina protagonisti in Lazio-Spal: Missiroli salta Acerbi e segna

2 Febbraio 2020 16:50

Gli ex Reggina Missiroli e Acerbi protagonisti allo stadio Olimpico: in Lazio-Spal il centrocampista dribbla il biancoceleste e va in rete

Ai tifosi della Reggina sarà venuto il magone per quanto successo allo stadio Olimpico di Roma. Nel corso del secondo tempo di Lazio-Spal, due ex calciatori amaranto si sono resi protagonisti: Simone Missiroli in slamom sciistico si insidia in area, supera Francesco Acerbi e di sinistro (che non è il suo piede) la piazza nell’angolino basso alla destra di Strakosha. Una marcatura inutile ai fini del risultato, visto che i padroni di casa erano in vantaggio di cinque reti . Si è trattato del cosiddetto gol della bandiera. Ma sempre piacere che un giocatore reggino sia autore di buone prestazioni in Serie A.

Valuta questo articolo