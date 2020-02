Ex Reggina, finisce ufficialmente l’esperienza di Mazzarri sulla panchina del Torino

4 Febbraio 2020 13:31

Torino, rescissione consensuale del contratto per Walter Mazzarri: l’ex allenatore della Reggina chiude ufficialmente la sua esperienza in granata

“Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale. Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata”, con questo comunicato del Torino è stata annunciata ufficialmente la fine dell’esperienza in granata di mister Walter Mazzarri. La posizione dell’ex allenatore della Reggina era in bilico dopo il clamoroso 0-7 incassato fra le proprie mura amiche contro l’Atalanta. L’ulteriore flop in casa del Lecce (4-0 il risultato finale), ha spinto entrambe le parti a chiudere così il rapporto. Per il tecnico livornese è il secondo caso di addio a campionato in corso: l’unico esonero si era fatto registrare a novembre 2014 quando sedeva sulla panchina dell’Inter. E’ segno evidente questo che in casa Torino qualcosa si era spaccato all’interno dello spogliatoio, per una scelta dunque rivelatasi necessaria.

