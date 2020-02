Estasi Reggina, i tifosi al Sant’Agata al rientro della squadra: è delirio amaranto [FOTO e VIDEO]

27 Febbraio 2020 02:10

La Reggina vola dopo il successo nel derby contro il Catanzaro, al rientro dalla trasferta alcuni tifosi hanno aspettato la squadra al Sant’Agata

Scatto decisivo. Non si ferma più la Reggina, altri tre punti per la squadra di Mimmo Toscano e promozione che a questo punto sembra veramente vicina. Si è giocato il turno infrasettimanale valido per il campionato di Serie C, successo nel derby contro il Catanzaro, i punti di vantaggio sul secondo posto sono diventati 10 (il Bari non è andato oltre il pareggio contro la Ternana). Decide una rete nel secondo tempo di Rivas, nel finale gli ospiti sono riusciti a mantenere il risultato con le unghie e con i denti. Al termine del match delirio sotto il settore ospiti: “Serie B, Serie B, Serie B”, urlano i supporter. Poi la squadra è partita per Reggio Calabria, al rientro al Sant’Agata presente anche qualche tifoso che ha deciso di ringraziare la squadra per l’ennesima impresa. La pioggia ha un pò fermato la festa, ma è stato comunque grande spettacolo. In alto la fotogallery, in basso il video.

