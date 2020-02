20 Febbraio 2020 07:38

Esplosione nella notte in viale Castagnola, nel quartiere di Librino a Catania: un giovane è morto nello scoppio di un ordigno che stava collocando assieme a un complice in un distributore di sigarette.

L’uomo, deceduto sul colpo, aveva il volto coperto con un passamontagna.

Nella deflagrazione sono rimaste danneggiate anche alcune auto.

In corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Fontanarossa.

