Ennesimo incidente in Calabria sulla SS106: rallentamenti al traffico

14 Febbraio 2020 17:23

Incidente in Calabria sulla SS106 nel Comune di Corigliano Rossano

L’ennesimo incidente si è verificato poco fa sulla SS 106 nel Comune di Corigliano Rossano e precisamente in contrada Insiti. Al momento non si conoscono ne le cause del sinistro ne ulteriori dettagli. A causa del sinistro si sono verificati rallentamenti al traffico abbiamo.

