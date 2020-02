Da Sanremo alla Sicilia: Alberto Urso, Emma e Massimo Ranieri in concerto nell’isola. Ecco tutte le date

7 Febbraio 2020 19:18

Massimo Ranieri, Emma e Alberto Urso in concerto in Sicilia, ecco le date

Dal palco dell’Ariston a quelli dei teatri e palazzetti della Sicilia non bisognerà attendere molto: si comincia ad aprile con Massimo Ranieri con quattro date nell’Isola: 14 aprile Catania T. Metropolitan; 17 aprile Marsala T. Impero; 18 aprile Ragusa T. Tenda; 19 aprile Barcellona Pozzo di Gotto T. Mandanici.

Atteso ritorno a Messina anche per Alberto Urso, che si esibirà il 24 luglio sul prestigioso palco del Teatro antico di Taormina, accompagnato da una grande orchestra, per una delle tre date in tutta Italia.

Ad ottobre l’unica data in Sicilia di Emma, attesissima il 20 ottobre al PalaCatania.

Gli eventi sono organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali Boxoffice Sicilia.

Massimo Ranieri

14 APRILE – CATANIA (TEATRO METROPOLITAN)

17 APRILE – MARSALA (TEATRO IMPERO)

18 APRILE – RAGUSA (TEATRO TENDA)

19 APRILE – BARCELLONA POZZO DI GOTTO (TEATRO MANDANICI)

Dopo un tour trionfante in tutti gli Stati Uniti e in Canada continua Sogno e Son Desto, lo spettacolo di Massimo Ranieri che si rinnova in una nuova versione. E continua così il meraviglioso viaggio dell’istrionico artista insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.

Dopo 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, si rinnova e si conferma.

Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso in un nuovo contesto scenografico. Ospite dello spettacolo il ballerino Giorgio De Bortoli, lo storico insegnate di Tip Tap di Massimo Ranieri.Orchestra formata da: Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Andrea Pistilli (chitarra classica), Tony Puja (chitarra elettrica), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica). Maestro di Tip Tap Giorgio De Bortoli. Organizzatore Generale: Marco De Antoniis. Ufficio stampa Paola Pezzolla ppezzolla@hotmail.com

Alberto Urso

24 LUGLIO – TAORMINA (TEATRO ANTICO)

Il tenore vincitore dell’ultima edizione di “Amici” a Sanremo in gara con l’inedito “Il sole ad est” e con “La voce del silenzio” in duetto con Ornella Vanoni esce con la nuova edizione dell’album “Il Sole ad Est” venerdì 7 febbraio e si prepara per l’esclusivo concerto al Teatro antico di Taormina del prossimo 24 luglio: una delle tre date evento in tutta Italia, insieme a Milano e Roma.

Ad accompagnare Alberto nel suo show live una grande orchestra. Il live di Urso compone la programmazione della prossima edizione di TAOmusica 2020, organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

“Alberto Urso – TOUR2020” è prodotto e organizzato da Friends&Partners.

info stampa: 02.25145871-6516-6578

Emma

20 OTTOBRE – PALACATANIA

Artista carismatica ed eclettica, dal 2009 ad oggi EMMA si è affermata come una delle voci e delle personalità di spicco del panorama italiano e per i suoi primi 10 anni di carriera torna con un nuovo album: Fortuna, che presenterà live nei palasport d’Italia. Con “Fortuna” (etichetta Polydor/Universal Music) torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound moderno e un nuovo linguaggio vocale. Un album uptempo composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in “Manifesto”, “Corri”, “Basti solo tu” e “A mano disarmata”), Elisa (in “Mascara”) e Frenetik & Orang3 (in “Dimmelo Veramente”).

Autrice di 3 brani del disco, “Fortuna”, “Alibi” e “Dimmelo Veramente”, Emma, per la composizione di questo nuovo album, è stata affiancata da musicisti autorevoli, importanti, nuove firme del panorama musicale italiano e autori che da sempre l’hanno accompagnata in questi anni. Gran parte delle canzoni sono state registrate a Los Angeles presso lo Speakeasy Studios. Ufficio Stampa: Parole & Dintorni (Rif. Tatiana Lo Faro – tatiana@paroleedintorni.it)

Eventi marzo-ottobre

MARZO

ANGELO DURO

11 marzo PALERMO T. Biondo

12 marzo CATANIA T. Metropolitan

GIUSY FERRERI

15 marzo PALERMO I Candelai

16 marzo CATANIA MA

APRILE

MASSIMO RANIERI

14 aprile CATANIA T. Metropolitan

17 aprile MARSALA T. Impero

18 aprile RAGUSA T. Tenda

19 aprile BARCELLONA P.G. T. Mandanici

GIGI D’ALESSIO

24 e 25 aprile CATANIA T. Metropolitan

COLAPESCE E DIMARTINO

28 aprile PALERMO T. Biondo

MAGGIO

MARRACASH

9 maggio PALACATANIA

GIORGIO PANARIELLO

15 maggio PALERMO T. Golden

16 maggio CATANIA T. Metropolitan

18 maggio BARCELLONA P.G. T. Mandanici

LUGLIO

SIMPLE MINDS

18 luglio TAORMINA Teatro antico

ALBERTO URSO

24 luglio TAORMINA Teatro antico

OTTOBRE

EMMA

20 ottobre PALACATANIA

