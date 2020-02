Emirates sbarca a Reggio Calabria per selezionare personale: ecco come candidarsi [DETTAGLI]

6 Febbraio 2020 13:07

Emirates cerca canditati italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo: selezioni anche a Reggio Calabria

La compagnia aerea più grande del mondo, Emirates, cerca canditati italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo. A febbraio, la compagnia aerea con base a Dubai terrà quattro Open days a Palermo il 18 febbraio presso il Grand Hotel Piazza Borsa in Via Cartari n°18 e a Reggio Calabria il 16 febbraio presso il Grand Hotel Excelsior in Via Vittorio Veneto n°66.

I candidati, che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo, possono presentarsi con un curriculum vitae (CV) aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Per partecipare all’open day, non è richiesta alcuna una registrazione online. I candidati devono essere pronti a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata.

