7 Febbraio 2020 16:53

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore sulle condizioni di degrado in città

Una lettrice di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione dal Viale Aldo Moro traversa Neri, riguardo le condizioni di degrado in cui versa la città di Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “Città metropolitana. Questo è quello che rimane davanti ai nostri portoni dopo 20 giorni di spazzatura non raccolta. Se si continua così la nostra città sarà messa in quarantena per un virus peggiore del coronavirus. VERGOGNA. E noi che paghiamo le tasse“.

