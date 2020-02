Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, i sindaci abbandonano Falcomatà: conferenza metropolitana semi deserta

20 Febbraio 2020 21:31

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, i sindaci abbandonano Falcomatà: su 97 sindaci si presentano in 27 alla conferenza metropolitana a Palazzo Alvaro

E’ stato un autentico flop la conferenza metropolitana convocata per questo pomeriggio a Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. Nonostante l’importanza dell’ordine del giorno, che si basava sostanzialmente sulla gestione dei rifiuti, si sono presentati solo 27 sindaci (o delegati) su 97. E’ evidente che i primi cittadini hanno abbandonato Giuseppe Falcomatà, sindaco metropolitano, la cui credibilità ormai è ai minimi termini, impegnato a gestire emergenze continue (tra comune e città metropolitana) ma a non trovare mai soluzioni chiare e durature.

La seduta è stata utile per approvare lo schema di contratto per la gestione degli impianti regionali di Sovreco a Crotone e Sambatello a Reggio Calabria. Falcomatà ha inoltre comunicato la conclusione del bando che porterà all’ammodernamento dell’impianto di Sambatello con un forte investimento e lo sblocco della discarica di Melicuccà fondamentale per fronteggiare l’emergenza rifiuti.

