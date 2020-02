Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, persino l’isola ecologica di Condera costretta a chiudere: “situazione insostenibile e senza precedenti” [FOTO]

8 Febbraio 2020 17:23

Reggio Calabria, situazione sempre più grave per l’emergenza rifiuti che sta attanagliando la città: ieri pomeriggio ha chiuso persino l’isola ecologica di Condera

Altro che “soluzioni”. sbandierate dagli amministratori comunali. L’emergenza rifiuti di Reggio Calabria si sta aggravando giorno per giorno, sempre di più. Che senso ha la raccolta straordinaria delle discariche stradali, se non si risolve il problema a monte? Quotidianamente, anche questa settimana e fino a oggi compreso, gli operatori non sono passati porta a porta a ritirare i mastelli che i cittadini diligentemente avevano riempito dopo aver differenziato con pazienza, sacrificio e meticolosità. Di conseguenza, la città è un vero e proprio porcile a cielo aperto. Porta a porta. E ieri pomeriggio persino l’isola ecologica di Condera è stata costretta a chiudere perchè non entrava più nulla. Soltanto l’intervento urgente con un cassone ha consentito la riapertura odierna, ma durerà poco. Perchè la situazione è al collasso. E continua ad aggravarsi ogni giorno di più.

Non era mai successo nella storia della città che l’isola ecologica di Condera chiudesse per eccesso di rifiuti e mancanza di spazi.

Valuta questo articolo