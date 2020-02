Emergenza coronavirus, messinesi in fuga dal nord. Il sindaco di Capo d’Orlando: “Chi rientra comunichi l’arrivo ed eventuali sintomi”

24 Febbraio 2020 13:45

Il Comune di Capo d’Orlando diffonde il decalogo del Ministero della Salute

L’Amministrazione Comunale di Capo d’Orlando ha stampato e distribuito nei locali pubblici oltre 2000 opuscoli contenenti il decalogo dei comportamenti da tenere per prevenire l’infezione dal coronavirus denominato Covid-19. Il manifesto, che raccoglie dieci indicazioni utili anche a smentire le false notizie che corrono sul web, è stato messo a punto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute.

Per il Sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, si tratta di “un piccolo contributo in direzione della giusta informazione da dare ai cittadini e della corretta prevenzione da attuare. E’ importante cedere alla psicosi né generare dannosi allarmismi: bisogna seguire le indicazioni degli esperti ed avere fiducia nel monitoraggio costante compiuto dalle istituzioni sanitarie. Allo stesso modo – prosegue il Sindaco Ingrillì – è opportuno che chi in queste ore sta rientrando in Sicilia dalle Regioni del Nord comunichi alle autorità comunali sia la zona di provenienza che gli eventuali sintomi. In questo modo sarà possibile fornire i necessari consigli e adottare eventuali provvedimenti. Ritengo che sia il modo giusto di fare prevenzione, senza creare inutili e dannosi allarmismi”.

