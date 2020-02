Emergenza Coronavirus, il commissario Cotticelli: “collaboriamo bene con Santelli, la Regione si è mossa benissimo”

28 Febbraio 2020 16:36

Emergenza Coronavirus, le dichiarazioni del Commissario alla Sanità calabrese Saverio Cotticelli

“Ho incontrato ieri la presidente Santelli con la quale ho avuto un confronto sincero, leale e affettuoso“. Lo ha affermato il Commissario alla Sanità calabrese Saverio Cotticelli. “E‘ una gran persona – ha aggiunto -, abbiamo tracciato un percorso basato sulla piena leale collaborazione. Saluto con grande entusiasmo le sue parole, in linea con quelle del ministero. Non avremo più nessuna forma di contrapposizione ma solo di collaborazione fra struttura commissariale e Giunta regionale”. Il commissario si è anche soffermato sull’emergenza Coronavirus: “La Regione ha fatto tutto quello che doveva fare, la macchina si è mossa benissimo – ha affermato -, gli ospedali sono pronti, non abbiamo scene di panico. E tutto sotto controllo. Venite in Calabria, non c’è problema”. Infine Cotticelli ha affrontato le critiche che gli sono piovute addosso da parte dei sindacati, che gli imputano d’aver approvato il Piano operativo senza consultarli: “E’ un progetto e si può sempre modificare, ritoccare e migliorare. Se i sindacati hanno delle proposte, le facciano, ho sempre agito con rispetto verso le associazioni sindacali, se poi loro ritengono che non sia adeguato, pensino quello che vogliono“.

Valuta questo articolo