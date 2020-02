Emergenza Coronavirus: famiglia in quarantena nel catanzarese

24 Febbraio 2020 16:15

Emergenza Coronavirus, la nota del sindaco di Nocera Terinese su una famiglia in quarantena

“Si rende noto alla cittadinanza che, riguardo alle voci che si stanno diffondendo in queste ore circa un controllo da coronavirus su un nostro concittadino rientrato da Codogno, provincia di Lodi, allo stato non esiste nessun rischio di contagio“. Lo dichiara in una nota il sindaco di Nocera Terinese (Cz), Antonio Albi. “Dopo un confronto con le autorità preposte ho provveduto, tramite i carabinieri ed il 118, a far controllare la persona – ha aggiunto -, al momento siamo in attesa dei risultati del test e nel frattempo il soggetto e tutta la famiglia sono stati, con mia ordinanza, sottoposti a quarantena. Si invitano, pertanto, i cittadini, per quanto possibile, a rispettare le regole pubblicate sul sito del ministero della Salute. Evitare spostamenti se non sono necessari, lavarsi continuamente le mani ma, soprattutto, evitare di seminare il panico con notizie infondate“.

