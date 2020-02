Elezioni Regionali Calabria, Tallini: “definirmi impresentabile è un atto di delinquenza politica da parte di Morra”

4 Febbraio 2020 11:34

Elezioni Regionali Calabria, Tallini: “io in giunta? Non sono interessato. Definirmi impresentabile è un atto di delinquenza politica da parte di Morra”

“E’ stato un atto di delinquenza politica che ha colpito la mia storia e che ha indotto in errore non pochi miei tradizionali elettori che, per via di quella condanna mediatica, hanno creduto che fossi stato estromesso dalla lista”. E’ quanto ha dichiarato, tornando sulla decisione del presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra di inserirlo fra gli “impresentabili”, Domenico Tallini, eletto Consigliere regionale di Forza Italia. “Altri avrebbero dovuto essere dichiarati impresentabili a fronte di condanne per truffe e altri reati commessi contro la pubblica amministrazione, e non il sottoscritto”, ha concluso Tallini.

“Non sono interessato ad entrarvi, vorrei poter far politica da un’altra postazione importante”. E’ quanto ha affermato Domenico Tallini, eletto consigliere regionale nelle liste di Forza Italia.

