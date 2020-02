Elezioni Suppletive a Roma, 7 candidati per un seggio alla Camera, in corsa anche il Ministro Gualtieri

29 Febbraio 2020 20:02

Elezioni Suppletive a Roma, 7 candidati per un seggio alla Camera, in corsa ci sono anche Leo per il Centro/Destra, Rendina per il M5S, Rizzo per il Partito Comunista

Elezioni Supplettive domani a Roma per scegliere il successore alla Camera di Paolo Gentiloni, nominato commissario europeo. Gli aventi diritto al voto sono oltre 150 mila. Nella Capitale, tra i 7 candidati, c’è anche il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Gli altri aspiranti al seggio sono Maurizio Leo per il Centro/Destra, Rossella Rendina per il M5S, Marco Rizzo per il Partito Comunista, Mario Adinolfi per il Popolo della Famiglia, Luca Maria Lo Muzio Lezza per Volt, Elisabetta Canitano per Potere al Popolo. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e lo spoglio comincerà subito dopo.

