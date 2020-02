1 Febbraio 2020 13:01

Elezioni Regione Calabria, le parole di Luigi Fedele a StrettoWeb dopo le indiscrezioni sulla formazione della Giunta Regionale: “non mi interessa fare l’assessore”

“Non è vero che avrei chiesto un posto in Giunta, e a maggior ragione che Jole Santelli abbia rifiutato la mia richiesta. Anzi. Ho comunicato al mio segretario Lorenzo Cesa che non sono interessato ad alcun incarico in Giunta“: con queste parole, Luigi Fedele intende precisare le indiscrezioni pubblicate ieri su StrettoWeb sulla formazione della nuova Giunta Regionale. Fedele ha costruito la lista che a Reggio Calabria ha superato l’11% dei consensi.

