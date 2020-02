2 Febbraio 2020 19:42

Elezioni Regionali Campania: la situazione attuale farebbe pensare a un nuovo duello tra Stefano Caldoro e Vincenzo De Luca

In Campania, in vista delle elezioni regionali, si dovrebbe andare nuovamente verso un duello tra Caldoro e De Luca. Ma sia nel Pd che nel Centro/Destra ci sono delle fibrillazioni. Tra i due dovrebbe essere la terza sfida. Intanto a livello nazionale va avanti il dialogo Pd-M5S per cercare un’intesa complessiva che potrebbe invertire i sondaggi nelle regioni che vedono il Centro/Destra in vantaggio.

