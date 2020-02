Elezioni Regionali Calabria, Tansi: “volgarità da un esponente politico reggino che teme la nostra presenza”

13 Febbraio 2020 11:54

Elezioni Regionali Calabria: la dichiarazione di Carlo Tansi, leader del movimento Tesoro Calabria

“C’è qualche volgare esponente della maleodorante casta di potere reggina – con evidenti problemi di igiene mentale – che chiaramente non gradisce che Carlo Tansi e la lista Tesoro Calabria, mettano il naso alle imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Reggio Calabria. Teme che una ventata di novità e di libertà possa soffiare e spazzare via i loschi interessi, su un territorio stupendo che merita un decollo con amministratori liberi, capaci e perbene. Per questo ha messo in atto atteggiamenti diffamatori, denigratori e intimidatori perseguibili penalmente. E invece Tesoro Calabria sarà presente con una lista che appoggerà un candidato a sindaco in sintonia con i principi fondanti del movimento: credibilità, capacità, onestà. Della lista faranno parte reggini selezionati con gli stessi principi e Carlo Tansi, candidato a consigliere comunale. Forza Reggio, forza Reggini, forza Reggina!”. Lo scrive su Facebook Carlo Tansi, leader del movimento Tesoro Calabria.

