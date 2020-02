Elezioni Regionali Calabria, Tansi: “hai votato per chi ti ha promesso lavoro? E’ voto di scambio”

12 Febbraio 2020 17:40

Carlo Tansi sul voto alle elezioni Regionali Calabria

“Hai votato un candidato al consiglio regiornale che ti ha fatto una promessa (di lavoro e di qualunque genere) o ti ha ricaricato il cellulare o ti ha dato soldi?

Complimenti! Hai commesso un reato che si chiama VOTO DI SCAMBIO (“corruzione elettorale” nuovo articolo 416 ter del Codice penale in vigore dal 2019) e rischi tra 10 e 15 anni di carcere che possono aumentare fino a 22 anni se il politico viene eletto. Con tutte le indagini che sono in corso in Calabria è molto molto probabile che tu sia stato intercettato e che possa essere arrestato. Buona fortuna”. Lo scrive su Facebook Carlo Tansi, candidato indipendente alla presidenza della Regione Calabria e leader del movimento Tesoro Calabria.

Valuta questo articolo