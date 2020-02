Elezioni Regionali Calabria, proclamati gli eletti della circoscrizione Centro

18 Febbraio 2020 22:21

Elezioni Regionali Calabria: sono stati proclamati dal Tribunale di Catanzaro i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione Centro

Elezioni Regionali Calabria– Sono stati proclamati dal Tribunale di Catanzaro i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione Centro. Per la maggioranza guidata da Jole Santelli gli eletti sono Filippo Mancuso e Pietro Raso (Lega), Domenico Tallini (Forza Italia), Baldo Esposito (Casa delle Liberta’), Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia) e Vito Pitaro (Jole Santelli Presidente). Per il Centro/Sinistra sono stati proclamati Libero Notarangelo e Luigi Tassone (Pd), Flora Sculco (Democratici e Progressisti) e Francesco Pitaro (Io Resto in Calabria).

Valuta questo articolo