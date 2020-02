Elezioni Regionali Calabria: “votate il vicesindaco Sainato”, l’Agcom sanziona il comune di Locri

20 Febbraio 2020 09:41

L’Agcom ha sanzionato l’amministrazione comunale di Locri per violazione della legge che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni durante la campagna elettorale

Guai per il comune di Locri: l’Agcom ha sanzionato, dopo la segnalazione al Prefetto di Reggio Calabria del Movimento “Scelgo Locri”, l’amministrazione comunale per violazione della legge che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni durante la campagna elettorale. Il tutto nasce da una lettera inviata ai cittadini da parte ell’amministrazione comunale a sostegno del vicesindacok Sainato candidato alle elezioni regionali con Fratelli d’Italia. L’Agcom ha ordinato al Comune di Locri di pubblicare per 15 giorni sul sito del comune un messaggio di non rispondenza della lettera inviata ai cittadini.

