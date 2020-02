Elezioni Regionali Calabria, proclamati i consiglieri eletti nella Circoscrizione Nord

17 Febbraio 2020 21:26

Elezioni Regionali Calabria, per la maggioranza i consiglieri proclamati sono Pierluigi Caputo, Gianluca Gallo, Antonio De Caprio, Luca Morrone, Pietro Molinaro e Giuseppe Graziano

Elezioni Regionali Calabria– Il Tribunale di Cosenza ha proclamato i consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione nord. Per la maggioranza di Centro/Destra Pierluigi Caputo, della lista “Jole Presidente”, Gianluca Gallo e Antonio De Caprio, di Forza Italia, Luca Morrone, di Fratelli d’Italia, Pietro Molinaro, della Lega e Giuseppe Graziano, dell’Udc. Per la minoranza di Centro/Sinistra proclamati Mimmo Bevacqua e Carlo Guccione, del Partito Democratico, Giuseppe Aieta, dei Democratici Progressisti e Graziano di Natale, di “Io resto in Calabria”.

