Elezioni comunali Sicilia, Candiani (Lega): “al lavoro con gli alleati”

16 Febbraio 2020 21:46

Elezioni comunali Sicilia, Candiani (Lega): “stiamo lavorando con i nostri alleati per offrire ai siciliani in occasione delle prossime elezioni amministrative una coalizione di centrodestra unita e credibile con candidati sindaci capaci di interpretare un progetto politico per i territori”

“Stiamo lavorando con i nostri alleati per offrire ai siciliani in occasione delle prossime elezioni amministrative una coalizione di centrodestra unita e credibile con candidati sindaci capaci di interpretare un progetto politico per i territori“. E’ quanto afferma il senatore Stefano Candiani, commissario della Lega in Sicilia. “Nei comuni chiamati al voto registriamo – prosegue- una collaborazione positiva con gli altri partiti della coalizione. Penso al caso di Milazzo, dove il centrodestra compatto è pronto a sostenere il candidato della Lega Damiano Maisano. Alla stessa maniera il nostro partito a Barcellona sarà pronto a sostenere il candidato che verrà individuato in modo unitario da tutti gli alleati della coalizione. Ringrazio il commissario provinciale della Lega a Messina Matteo Francilia per come ha condotto in modo corretto le riunioni con le forze politiche alleate di centrodestra e per come ha rappresentato la Lega al tavolo con la coalizione”. “E’ chiaro – aggiunge – che in fase di definizione delle candidature ci possa essere un confronto serrato tra alleati ma per rendere più semplici questi passaggi la Lega parteciperà sempre con la massima lealtà e parlando con una sola voce che in Sicilia è quella del sottoscritto e nelle province quella dei commissari provinciali che nella Lega sono gli unici titolati a compiere scelte politiche in quanto miei delegati nei rispettivi territori di competenza”, conclude.

