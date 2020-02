18 Febbraio 2020 15:36

Elezioni Comunali Reggio Calabria: scende in campo il Patto Civico: “abbiamo un progetto, frutto del lavoro di questi anni, che da oggi rende pubblico e vuole mettere a profitto della Città”

Il Laboratorio politico – Patto Civico, riunitosi in Assemblea lunedì 10 febbraio u.s., ha confermato “la volontà già espressa nelle riunioni del 26 settembre e del 13 novembre 2018, di partecipare direttamente alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune di Reggio Calabria. Il LP-PC, impegnato ormai dal 2013, ha operato in questi anni per favorire l’aggregazione di forze civiche che avessero a cuore le sorti della Città, ponendo il dialogo inter-personale e con le istituzioni al centro della riflessione politica a beneficio della Città. Nella convinzione che la democrazia passi attraverso la ricchezza del pluralismo, il Laboratorio nel luglio 2016 ha lanciato un “Appello” alla Città con lo slogan “Tante Agorà in una sola Città. Costruiamo insieme la Città Metropolitana”. Da questa esperienza il LP-PC ha tratto la forza per presentare una propria proposta che nasce dalla inderogabile necessità di non restare passivi di fronte alla situazione in cui versa la città, assumendoci “dal basso” la responsabilità di impegnarci direttamente nella gestione della “questione pubblica”. Sogniamo una “politica-altra”, caratterizzata dal servizio, a favore del bene comune, il bene di tutti, perché una città cresce se “cresce tutta” e se “cresce insieme”, tanto più che Reggio Calabria è anche Città Metropolitana. Oggi, dopo anni di impegno, siamo pronti a “metterci la faccia” e scendere in campo, attori insieme ad altri, per occupare gli “spazi liberati” e per porci a servizio della nostra Città con passione, conoscenze e competenze. Il Laboratorio politico Patto Civico ha un progetto, frutto del lavoro di questi anni, che da oggi rende pubblico e vuole mettere a profitto della Città. Siamo consapevoli di non rappresentare in questo momento storico la sola alternativa civico-politica ed è per questo che la nostra è una proposta aperta a tutti quei cittadini, realtà e Movimenti civici che vogliano condividere un percorso di radicale rinnovamento dell’Istituzione municipale all’insegna della democrazia partecipata. Per condividere la proposta, vi invitiamo alla conferenza stampa che si terrà il prossimo 19 febbraio alle ore 17,00 in via Giulia 29, sede del Laboratorio politico – Patto Civico”.

